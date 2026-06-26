จับตาโรงเรียนเอกชนสัญชาติเมียนมาในสมุทรสาคร ผู้ร้องตั้งข้อสงสัยอาจเชื่อมโยงเครือข่ายทุนสีเทา เตรียมยื่นผู้ว่าฯ ตรวจสอบ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรจากประเทศเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้เปิดเผยข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งหนึ่งอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายหรือฟอกเงินจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว
ผู้ร้องเรียนอ้างว่า โรงเรียนดังกล่าวเคยถูกสั่งปิดมาก่อน แต่สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง พร้อมระบุว่ามีบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาร่วมจัดตั้งโรงเรียน และมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้ร้องยังกล่าวอ้างว่า เจ้าของที่แท้จริงของโรงเรียนเป็นชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมา อดีตสมาชิกกองกำลังที่เคยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ “หม่อง ชิตู่” ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระดับข้อกล่าวหาและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาล
อีกประเด็นที่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกต คือ การที่บุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยประเภทเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งเห็นว่าควรมีการตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารและสถานะทางกฎหมายอย่างละเอียด เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสังคม
ผู้ร้องยังแสดงความกังวลว่า หากไม่มีการกำกับดูแลที่เข้มงวด โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรและครูจากต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระยะยาว พร้อมอ้างว่าปัจจุบันมีโรงเรียนลักษณะเดียวกันในประเทศไทยมากกว่า 50 แห่ง ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ และแหล่งที่มาของเงินทุน
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องเรียนซึ่งนำโดย “สิงห์ดำ สปส.” ระบุว่า จะเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในเร็ว ๆ นี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน การออกบัตรประจำตัวประชาชน การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน ตลอดจนความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนสีเทา
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดข้างต้นยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียนเพียงด้านเดียว และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อไป
อ้างอิง ข้อมูลจากพรคไทยภักดี
NEWS1 รายงาน