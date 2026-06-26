เต้007เคยเปิดโปง เมื่อ 14 พ.ย.68 สอบท้องถิ่นมีโกงแน่

กรณีวันที่22มิย.2569เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. บุกค้นเซฟเฮาส์ ยึดกระดาษคำตอบฉบับจริงและสำเนากว่า 8 เเสนเเผ่น ถือเป็นคดีทุจริตสอบบรรจุราชการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงกว่า 4,500 ล้านบาท และมีข้าราชการระดับสูง รวมถึงนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
โดยบก.ปปป.เเละปปช.บุกค้นฐานลับใน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบเครือข่ายทุจริตนำกระดาษคำตอบมาแก้ไขคะแนน เพื่อให้ตรงกับรายชื่อผู้สอบผ่านที่ถูกล็อกไว้ล่วงหน้าก่อนการประกาศผล โดยตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 18 ชุด และรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกแก้ไขคำตอบไปแล้วประมาณ 2,000 ราย จากยอดรายชื่อที่ต้องแก้ไขทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย (จากการจัดสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568)และทำการจับกุมข้าราชการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้วหลายราย
และตอนนี้มีการแชร์คลิปเสียงลึกลับที่อ้างว่าโยงไปถึงระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และส่งเรื่องให้ตำรวจ และ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเเละรมว.มหาดไทยได้ออกคำสั่งด่วนให้ยกเลิกผลการสอบท้องถิ่นในรอบนี้ทั้งหมด เนื่องจากถือว่าที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สั่งระงับและเลื่อนการรายงานตัวของข้าราชการใหม่ทั่วประเทศ (กำหนดคือวันที่ 1 กรกฎาคม2569) ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเเละจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมทุจริตทุกรายคือราวสามพันคน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้ากรุประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราว กรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเเละปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงภายในเจ็ดวัน
โดยพบว่ากลุ่มนายหน้า (มีข้าราชการระดับ ผอ.กอง และระดับบิ๊ก "พ.") จะจัดหาผู้ที่ต้องการสอบเข้าบรรจุ โดยเรียกเก็บเงินหัวละ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000 - 800,000 บาท สำหรับตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงสำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่าการทุจริตนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตำแหน่งงานหลัก 4 กลุ่มสายงาน
กรณีนี้นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือเต้ 007 อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทจศรีวิไลยก์ อัดคลิปโพสต์เฟซบุ๊ควันที่14พย.2568ว่า
“ขณะนี้นะครับ จะมีการสอบท้องถิ่นเดือนหน้านะครับ ประมาณวันที่ 7 ธันวาคม 2568นะครับ ซึ่งอั้นมานานประมาณ 4 ปีด้วยกัน ไม่ได้สอบท้องถิ่นมานาน
ซึ่งผมได้ข้อมูลล่าสุดมานะครับ ว่า ณ ตอนนี้แต่ละสายให้เร่งส่งรายชื่อคนที่จะจ่ายเงินนะครับ ปวส.-ปริญญาตรีเข้าบรรจุรับราชการท้องถิ่นโดยที่เข้าไปกามั่ว
ก็มีราคาตั้งแต่ 500,000 600,000 700,000 800,000 บาทแล้วแต่สายเขาให้เร่งส่งรายชื่อแต่ละจังหวัดภายในวันที่ 15 คือวันพรุ่งนี้นะครับ (15พน.2568)
นั่นหมายความว่า คนที่จะสอบผ่านสอบท้องถิ่นครั้งนี้ ตัวจริงจะได้ประมาณ 5,900 อัตราด้วยกันแล้วก็อาจจะขึ้นบัญชีไว้ประมาณซัก 2 เท่า แล้วเรทราคานี้เป็นเรทราคาที่ทุจริตกันก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปีที่แล้ว และปีปัจจุบันที่ไปเก็บเพิ่มมา
ก็จะมีการมัดจำ 70,000 80,000 100,000 150,000 บาทแล้วแต่สายนะครับ แต่ถ้าเป็นหัวคะแนนนักการเมือง ฟรี หัวคะแนนแบบเป็นคนใกล้ชิด ส.ส. หัวคะแนนเลยจะเรียกได้ตั๋วฟรี เพราะว่าทำหน้าที่ซื้อเสียงให้กับ ส.ส.ท่านนั้น
แล้วก็แบ่งไปตามสายของข้าราชการท้องถิ่น รวมทั้งนายก อบต. เเต่ไม่ได้ทุกคนนะ ปลัดอบต.เอย อะไรเอย ไม่ได้ทุกคนนะแต่แบ่งไปตามสาย เฉลี่ยแล้วจังหวัดหนึ่ง ประมาณ70-80 คนด้วยกันแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับว่าซี้กับนักการเมืองในจังหวัดนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.มหาดไทย แต่คนที่กำกับดูแลคือนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คุมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น )แล้วก็การสอบ
ครั้งที่แล้วก่อนเอ่อยกเลิกการประมูลไป เป็นของม.บูรพา ตอนนี้เป็น มศว รับผิดชอบเฉพาะออกข้อสอบกับเฉลยคำตอบแต่การตรวจข้อสอบทราบว่า กรมส่งเสริมฯกระจายการตรวจไป 10 หน่วยด้วยกัน
ประมาณสักไม่ถึง 500,000 คนนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ได้ก็ประมาณ 5,1900 คนในบัญชีแรกนะครับ
แล้วประเด็นสำคัญคือ เอาง่ายๆ การสอบภาค ก.ครั้งนี้จะต้องผ่าน 60% คนที่อ่านหนังสือสอบ ไม่ได้จ่ายเงินก็ต้องผ่าน 60% เหมือนกัน เราต้องสอบภาษาอังกฤษ20ข้อให้ได้ 50% ก็คือครึ่งหนึ่ง แล้วก็ตัดทิ้ง เมื่อตัดคะแนนทิ้งเสร็จปุ๊บ หมายความว่าคนพวกนี้จะต้องมาสอบภาค ข.
เมื่อสอบภาค ข.ก็จะมีคนอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือสอบกับคนที่ไปกามั่ว เพราะจ่ายตังค์นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่อ่านหนังสือสอบกว่าจะได้ 60% ขึ้นไปยากมาก แต่ไอ้คนที่จ่ายตังค์ได้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้คะแนนลำดับสูงกว่า ถูกไหมลำดับมันสูงกว่าพวกที่อ่านหนังสือสอบแทบตาย ก็ได้อันดับต่ำกว่า พอผ่าน 60% ไปแล้วภาค ข.ก็จะเป็นภาค ค. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์กำหนดไว้เลยว่าใครที่จ่ายตังค์ก็จะได้สอบสัมภาษณ์จิตวิสัยประมาณ 90% ขึ้น แต่คนที่ไม่ได้จ่ายตังค์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-55 %นะครับ ของคะแนนในภาค ค.
เพราะฉะนั้นการขึ้นบัญชีทั้งหมด ตัวจริงทั้งหมดก็โดยส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายตังค์นะครับ คนที่แบบอ่านหนังสือเก่งมากที่จะเข้าด่านรอบสุดท้ายไม่ใช่ง่ายเลย แล้วข้อดีของการสอบภาค ก.ผ่านไปแล้ว ปีหน้าเขาจะกระจายอำนาจไปสอบตามต่างจังหวัดต่างๆ คนที่สอบภาค ก.ครั้งนี้ผ่านไปแล้ว 60% ก็จะไปสอบภาค ข.ได้เลย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีคือผมบอกแล้วว่าป้องกันการทุจริต สมมุติถ้ามี 100 จะต้องให้คนที่เข้าไปสอบเข้าห้องสอบ ตรวจกระดาษ กากากบาทเสร็จ ให้ตรวจหน้าห้องเลย หลังจากหมดเวลา แล้วก็รอคะแนนเลยตรงนั้น เป็นการป้องกันการทุจริต ถ้าขืนให้กรมส่งเสริมฯไปตรวจเอง ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องการได้ข้าราชการที่ดี แต่เราไม่ต้องการให้ตรงนี้ คือเงินประมาณ 3-4,000 ล้านบาทเอาไปซื้อเสียงเลือกตั้งได้ประมาณ40คนเลยนะ เราจะได้คนโกงมา เราได้ข้าราชการโกงมาอีกไม่ไหวนะครับ ขอบคุณครับ“มงคลกิตติ์กล่าว