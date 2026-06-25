ต่างชาติกว้านซื้อที่ดินภาคใต้ รับกฎหมาย SEC? เครือข่ายภาคประชาชนหวั่นเปิดทางถือสิทธิพิเศษเหนือกฎหมายที่ดิน
News1 รายงาน
ประเด็นร้อนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง หลังกลุ่ม SEC Watch ออกมาแสดงความกังวลว่า หากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบต่อการถือครองที่ดิน ทรัพยากร และสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างกว้างขวาง
ก่อนหน้านี้ SEC Watch ได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า มีชาวต่างชาติเข้ากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าหากกฎหมาย SEC มีผลใช้บังคับ นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดบางประการของกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนจำนวนไม่น้อย
นอกจากนี้ กลุ่ม SEC Watch ยังได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ เรียกร้องให้ทบทวนการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว โดยระบุว่าร่างกฎหมายอาจเปิดทางให้มีการเช่าที่ดินระยะยาวและให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมตั้งข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการด้านกฎหมายบางส่วน เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. SEC มีโครงสร้างใกล้เคียงกับกฎหมาย EEC โดยให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถเสนอการยกเว้นหรือผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุน จึงเกิดข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อกฎหมายที่ดิน ผังเมือง และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ข้อความที่ระบุว่า "ต่างชาติกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในภาคใต้ เพราะรู้ว่าจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน" ยังเป็นข้อกล่าวอ้างของกลุ่ม SEC Watch และเครือข่ายผู้คัดค้านร่างกฎหมาย ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐว่าเกิดขึ้นจริงในวงกว้าง หรือมีข้อมูลเชิงสถิติรองรับตามที่กล่าวอ้าง
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมองว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนและเศรษฐกิจภาคใต้ กับฝ่ายที่กังวลว่าการให้อำนาจพิเศษผ่านกฎหมาย SEC อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาว
News1 รายงาน