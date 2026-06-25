พี่เต้มาแล้ว! แฉยับ วิวัฒนาการโกงสอบท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ "ส่งซิก"
News1 รายงาน
กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อน หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่น โดย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ "พี่เต้" ระบุว่า ตนได้ร้องเรียนปัญหาการทุจริตการสอบท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และเคยเสนอแนวทางป้องกันต่อทั้งกระทรวงมหาดไทยและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
มงคลกิตติ์กล่าวว่า รูปแบบการทุจริตในการสอบท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ใช้วิธีส่งสัญญาณคำตอบภายในห้องสอบ หรือที่เรียกว่า "ส่งซิก" รวมถึงการเข้าสอบแทนและการส่งรหัสคำตอบ ก่อนจะพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เขาอ้างว่า รูปแบบที่ร้ายแรงที่สุด คือการเปลี่ยนกระดาษคำตอบภายหลังการสอบ โดยผู้ที่จ่ายเงินจำนวนหลายแสนบาทสามารถกาคำตอบอย่างไรก็ได้ ก่อนจะมีการเปลี่ยนกระดาษคำตอบให้ภายหลัง ทำให้ผู้เข้าสอบที่อ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง กลับพ่ายแพ้ให้กับผู้ที่ใช้วิธีทุจริต
มงคลกิตติ์ระบุว่า ราคาการทุจริตมีตั้งแต่ประมาณ 500,000-800,000 บาทต่อราย แล้วแต่ตำแหน่งและระดับการศึกษา พร้อมตั้งข้อกล่าวหาว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการสมรู้ร่วมคิดของบุคคลหลายฝ่ายในกระบวนการสอบ
นอกจากนี้ เขายังอ้างว่า พื้นที่ภาคใต้บางจังหวัด เช่น สตูล และพัทลุง เป็นพื้นที่ที่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจำนวนมาก พร้อมระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบที่ตั้งใจแข่งขันอย่างสุจริต
มงคลกิตติ์เปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้เสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าควรปรับระบบการสอบให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อปิดช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะการป้องกันการสับเปลี่ยนกระดาษคำตอบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของปัญหา
ช่วงท้ายของการแสดงความคิดเห็น มงคลกิตติ์ยังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างรุนแรง โดยเห็นว่าควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาของมงคลกิตติ์เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของเจ้าตัว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การยกเลิกการสอบท้องถิ่นครั้งล่าสุด ทำให้สังคมกลับมาให้ความสนใจต่อปัญหาการทุจริตในการสอบแข่งขันอีกครั้ง และมีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส รวมถึงปฏิรูประบบการสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
News1 รายงาน