ห้วยขวางสะเทือน! กมธ.บุก 5 จุด พบหลักฐานบ่อตกกุ้งโยงเว็บออนไลน์
News1 รายงาน
กมธ.ป.ป.ง.และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 5 แห่ง ในพื้นที่ห้วยขวาง–สุทธิสาร–รัชดา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายความผิด ทั้งในประเด็นนอมินี เว็บออนไลน์ และการเงินผิดปกติ
การตรวจสอบครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กมธ.ฯ, พค., อย., สำนักงานเขตห้วยขวาง และ บก.ปอศ. โดยมุ่งตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น เส้นทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง
จุดที่ได้รับความสนใจคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง เจริญค้า ซึ่งประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์และเอกสารที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ออนไลน์ พร้อมตรวจยึดเอกสารทางบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อนำไปตรวจสอบตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังพบร้านอาหารบางแห่งรับชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลแทนบัญชีนิติบุคคล รวมถึงมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนิติบุคคลหลายแห่งเชื่อมโยงกัน ขณะที่บางร้านพบเครื่องปรุงอาหารไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวางและ อย. จะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พค. ระบุว่า จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการใช้นอมินี การอำพรางเส้นทางการเงิน หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว เพราะอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
อ้างอิง: กมธ.ป.ป.ง.และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร, พค., อย., สำนักงานเขตห้วยขวาง และ บก.ปอศ.
News1 รายงาน