ด่วน! อ.ปานเทพเลื่อนนัดหมาย นำ "มี่-เตอร์" ชี้แจง DSI ปมตั้มใส่ความฮั้วประมูล
มีการแจ้งเปลี่ยนกำหนดการเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ ทนายปุย จากเดิมที่มีกำหนดเข้าชี้แจงพร้อม "มี่" และ "เตอร์" ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพยานปากสำคัญ กรณีที่ "ตั้ม" กล่าวหาว่ามีการฮั้วประมูลโครงการภาครัฐ
ล่าสุด อ.ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่า ได้เลื่อนนัดหมายการเข้าชี้แจงต่อ DSI ออกไปเป็น วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยระบุว่า จะนำ "มี่" และ "เตอร์" เข้าชี้แจงในฐานะพยานปากเอกเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ อ.ปานเทพ และทีมกฎหมายยืนยันมาโดยตลอดว่า ข้อกล่าวหาเรื่องฮั้วประมูลเป็นการใส่ความ พร้อมระบุว่ามีพยานและข้อมูลที่จะใช้ชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วน
การเลื่อนนัดครั้งนี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนกำหนดวันเข้าพบ DSI เท่านั้น ขณะที่ประเด็นการตรวจสอบข้อกล่าวหายังคงอยู่ในกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย
News1 รายงาน