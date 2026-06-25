หมอวรงค์ สุดซอย! โพสต์เตรียมบุก ป.ป.ช. ร้อง AI ลูกเทพล็อกสเปก เอื้อประโยชน์
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศเตรียมเดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวมีข้อสงสัยเรื่องการล็อกสเปกและเอื้อประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการอภิปรายของ นพ.วรงค์ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ที่ใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท โดยระบุว่ามีข้อสงสัยหลายประเด็น ทั้งที่มาของราคากลาง เงื่อนไขในทีโออาร์ และความเชื่อมโยงของผู้ร่วมเสนอราคา ซึ่งอาจเข้าข่ายการล็อกสเปกหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางราย
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการอภิปราย ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนลุกขึ้นประท้วง โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่อยู่ในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ทำให้ประธานในที่ประชุมขอให้ นพ.วรงค์ ยุติการลงรายละเอียด และชี้แจงว่าหากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้ในเวทีตรวจสอบที่เหมาะสมหรือยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ล่าสุด นพ.วรงค์ จึงประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า จะเดินหน้ายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการล็อกสเปกและการเอื้อประโยชน์ในโครงการ TH-AI Passport อย่างเป็นทางการ โดยจนถึงขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีข้อสรุปว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่ และการตรวจสอบยังอยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่มีอำนาจ
News1 รายงาน