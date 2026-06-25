เรื่องใหญ่! มท.4 ไม่หยุดโกงสอบแค่ปี 68 เตรียมสอบย้อนหลัง หากพบมีมูลลุยดำเนินการทั้งหมด
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังคงขยายวงต่อเนื่อง ล่าสุด นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) ยืนยันว่า หากพบข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริต จะต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุด และพร้อมพิจารณารื้อการตรวจสอบคดีย้อนหลัง หากมีข้อมูลเพียงพอให้ดำเนินการได้
นายวรศิษฎ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่า นอกจากวาระการประชุมปกติแล้ว ยังมีการหารือถึงประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่น ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ พร้อมย้ำว่า การดำเนินการทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่ใช่กระแสข่าวเพียงอย่างเดียว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเปิดเผยว่า ได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบ และหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าสอบ หรือผู้มีอำนาจในกระบวนการ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น
ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่เดิมกำหนดให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนและคัดแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง ออกจากผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยยืนยันว่าจะต้องคุ้มครองสิทธิของผู้สอบสุจริตควบคู่ไปกับการเอาผิดผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ คดีทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสืบสวนของหลายหน่วยงาน โดยมีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายระดับ หากการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจริง ไม่เพียงแต่ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอาญาและวินัยเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อสถานะการบรรจุเข้ารับราชการของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริตด้วย ขณะที่ภาครัฐย้ำว่าจะเร่งคลี่คลายข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
News1 รายงาน