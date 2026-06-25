ไทกร เขย่าประเด็นอีก! โพสต์ “ลือกันว่าไอ้โม่งโกงสอบท้องถิ่น เป็นคนเดียวกับช่วยน้ำเงิน” ชวนสังคมร่วมขุดความจริง
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลัง นายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“ลือกันว่าไอ้โม่งโกงสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคนเดียวกันกับ ‘ช่วยน้ำเงินด้วย’ ร่วมขุดคุ้ยหาความจริงต่อไป”
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดกระแสตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่ถูกกล่าวถึงกับประเด็นการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหลายหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม ข้อความของนายไทกรเป็นการระบุว่าเป็น “ข่าวลือ” และเป็นการตั้งข้อสังเกตต่อสาธารณะ ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองกรณีเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงกันตามที่มีการกล่าวอ้าง
ขณะนี้ คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด หากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่นายไทกรโพสต์ยังเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและการอ้างถึงข่าวลือในสังคมออนไลน์ ผู้ที่ถูกพาดพิงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ และยังไม่มีข้อยุติหรือคำพิพากษาจากศาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่อย่างใด
ที่มา : โพสต์เฟซบุ๊ก ไทกร พลสุวรรณ
News1 รายงาน