ภาวุธโผล่แล้ว ลั่น! ไม่หนี ไม่ลาออก ยันไม่ได้ทำสแกมเมอร์
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก หลังมีชื่อปรากฏในแนวทางการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ แชร์ลูกโซ่ หรือการชักชวนประชาชนลงทุน และยังไม่มีความคิดลาออกจากตำแหน่ง สส.
นายภาวุธกล่าวว่า ช่วงเวลาที่หายจากสื่อกว่า 1 สัปดาห์ ไม่ได้เป็นการหลบเลี่ยง แต่ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังจากหลายธนาคาร เพื่อเตรียมนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของ DSI ก่อนเข้าชี้แจงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเอกสารบางส่วนต้องใช้เวลาหลายวันในการขอจากสำนักงานใหญ่ของธนาคาร จึงต้องการให้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด
เจ้าตัวย้ำว่า ตนเป็นเพียงผู้ลงทุนที่ซื้อขายทองคำและสินทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ผู้บริหาร และไม่เคยมีบทบาทในการชักชวนหรือแนะนำให้บุคคลอื่นร่วมลงทุน พร้อมระบุว่าคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากการเรียนรู้และการลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การโฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนแต่อย่างใด
สำหรับกรณีที่ DSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินหลายรายการรวมมูลค่าสูง นายภาวุธเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดจากข้อมูลของแต่ละธนาคาร และจะนำข้อมูลทั้งหมดไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนโดยตรงเมื่อเอกสารครบถ้วน พร้อมยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย
เมื่อถูกถามถึงกระแสเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง สส. นายภาวุธตอบชัดว่า ขณะนี้ตนยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัย ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และพร้อมทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ทั้งนี้ DSI ยืนยันว่า คดียังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสำนวนบางส่วนยังถือเป็นผู้ต้องสงสัยตามกระบวนการสอบสวน และยังไม่มีข้อยุติหรือคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิด
News1 รายงาน