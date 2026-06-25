สุดท้ายแค่ข่าวลือ? สุชาติแจง ปมแจ้งความอิงฟ้า "ไม่เป็นความจริง" ลั่นน้ำตาของชาวบ้านสำคัญกว่า
ภายหลังมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแจ้งความ อิงฟ้า วราหะ จากกรณีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น "กินป่าทับลาน" จนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์นั้น
ล่าสุด นายสุชาติออกมาชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้สิ่งที่ตนให้ความสำคัญมากที่สุด คือการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยระบุว่า "น้ำตาของชาวบ้านสำคัญกว่า" และไม่ต้องการให้สังคมเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นที่กระทบต่อประชาชน
ก่อนหน้านี้ มีรายงานจากหลายสื่อว่า นายสุชาติเตรียมมอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ "กินป่าทับลาน" ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีบุคคลหลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังคำชี้แจงของนายสุชาติ ทำให้เกิดคำถามว่าข่าวการแจ้งความที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน โดยประเด็นดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสังคม และคาดว่าจะมีการติดตามคำชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน