สลด! ผลแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา USGS ประเมินอาจมี ปชช.ดับ สูงถึง 1 แสนคน
สถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเวเนซุเอลายังคงน่าวิตก หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ระลอก ขนาด 7.2 และ 7.5 ส่งผลให้อาคารจำนวนมากพังถล่มในกรุงการากัสและหลายพื้นที่ ขณะที่แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าพันกิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาแล้วมากกว่า 20 ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) เปิดเผยการประเมินเบื้องต้นผ่านระบบ PAGER ระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายเป็นวงกว้าง เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยมีประชากรหนาแน่น และอาคารจำนวนมากเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความเปราะบางต่อแรงสั่นสะเทือน
USGS ประเมินว่า ยอดผู้เสียชีวิตอาจอยู่ระหว่าง 10,000-100,000 คน และมีความเป็นไปได้ราว 44% ที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะอยู่ในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินจากแบบจำลองทางสถิติของ USGS ยังไม่ใช่ยอดผู้เสียชีวิตที่ทางการเวเนซุเอลายืนยันอย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระดมกำลังกู้ภัยเข้าค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่อาคารถล่มหลายแห่ง พร้อมสั่งปิดสนามบินหลักของประเทศชั่วคราว หลังได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน ขณะที่หลายประเทศประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หากรัฐบาลเวเนซุเอลาร้องขออย่างเป็นทางการ
News1 รายงาน