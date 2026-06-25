พรุ่งนี้มีนัด! อ.ปานเทพ-ทนายปุย พา "มี่-เตอร์" เข้าชี้แจงดีเอสไอ เหตุตั้มใส่ความฮั้วประมูล
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งกำหนดการว่า ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. ตนเองพร้อมด้วยทนายปุย จะพา "มี่" และ "เตอร์" ซึ่งระบุว่าเป็นพยานปากสำคัญ เดินทางเข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
การเข้าชี้แจงครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ "ตั้ม" กล่าวหาว่า "มี่" และ "เตอร์" มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลโครงการภาครัฐ ซึ่ง อ.ปานเทพ ระบุว่าเป็นการใส่ความ และเตรียมนำข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนของ DSI
ก่อนหน้านี้ อ.ปานเทพ และทีมกฎหมาย ยืนยันหลายครั้งว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทุกประเด็น
ทั้งนี้ การเข้าชี้แจงต่อ DSI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยหลังจากรับคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายแล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน