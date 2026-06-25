กำนันดังกระบี่ ไม่ทน! ชวนชาวบ้าน ร่วมสู้หยุด SEC แลนด์บริดจ์
นายมะโน เครือแก้ว หรือ "กำนันมนัส" กำนันตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เชิญชวนประชาชนร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SEC (Southern Economic Corridor) และ แลนด์บริดจ์ โดยระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของประชาชน และอนาคตของประเทศ
กำนันมนัสระบุว่า ตนเพิ่งเดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรมบริเวณทำเนียบรัฐบาล และได้เห็นผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งปักหลักต่อสู้เพื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าว ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยร่วมเดินทางไปให้กำลังใจ หรือร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การเคลื่อนไหวดำเนินต่อไปได้
ในคลิป กำนันมนัสแสดงความกังวลว่า หากมีการผลักดันโครงการ SEC และแลนด์บริดจ์ตามที่กำลังมีการถกเถียง อาจเปิดทางให้เกิดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายจังหวัดของภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาชีพดั้งเดิม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องการเห็นภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกับพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในบางจังหวัดของประเทศ
กำนันมนัสยังเชิญชวนให้นักวิชาการหรือผู้แทนราษฎรที่มีความเห็นแตกต่างออกมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและอภิปรายข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ พร้อมย้ำว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและลูกหลานในอนาคต ตามความเชื่อและมุมมองของตน
ทั้งนี้ โครงการ SEC และแลนด์บริดจ์ ยังอยู่ในขั้นตอนของการผลักดันและมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน โดยภาครัฐยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ การค้า และการลงทุนของประเทศ ขณะที่ภาคประชาชนบางส่วนยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชุมชน
News1 รายงาน