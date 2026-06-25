ขนลุก! บอสณวัฒน์ลั่น หลังสุชาติฟ้องอิงฟ้า ยอมสู้เพื่อน้องจนหมดตัว
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็น "กินป่าทับลาน" ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ออกมาแสดงจุดยืนภายหลังมีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีต่อ อิงฟ้า วราหะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ณวัฒน์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า พร้อมยืนเคียงข้างอิงฟ้าอย่างเต็มที่ พร้อมระบุข้อความในทำนองว่า "พร้อมสู้จนหมดตัว ให้รู้กันไปว่าใครจะอยู่ใครจะไป" และยังส่งสารไปยังคู่กรณีว่า "รีบฟ้องเลยมั้ยครับ" สะท้อนจุดยืนว่าจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่หากมีการดำเนินคดีจริง
หลังจากนั้น ประมาณ 10.30 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับ อิงฟ้า วราหะ, นายมรรค จันเหลือง และผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่ง หลังเห็นว่าการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ "กินป่าทับลาน" ทำให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
ล่าสุด มีรายงานว่า ทนายความผู้รับมอบอำนาจได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคดีจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ฝ่ายของอิงฟ้าและผู้ที่ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามกฎหมาย และจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ทุกฝ่ายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย
News1 รายงาน