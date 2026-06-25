ด่วน! มีรายงานว่า สุชาติ ส่งทนายแจ้งความ ‘อิงฟ้า’ ปมกล่าวหา ‘กินป่าทับลาน’
มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายดำเนินการแจ้งความต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายหลังมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ "กินป่าทับลาน" ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม
ก่อนหน้านี้ นายสุชาติได้ชี้แจงหลายครั้งว่า การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมตามแนวทางของภาครัฐ ไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน พร้อมยืนยันว่า หากพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยนายทุนหรือรีสอร์ต จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
ขณะเดียวกัน ฝ่ายคัดค้านยังคงตั้งข้อกังวลว่า การปรับแนวเขตพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการด้วยความโปร่งใส ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงกว้าง
ทั้งนี้ หากมีการแจ้งความจริง คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้คดีตามกฎหมาย โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือข้อยุติว่าฝ่ายใดกระทำผิด
News1 รายงาน