เบื้องหลังพลังงาน? เทพไทอ้าง กลุ่มทุนไฟฟ้าต้องเจรจา "ครูใหญ่" ไม่ใช่รัฐมนตรี
เทพไท เสนพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" โดยแสดงความคิดเห็นถึงโครงสร้างการบริหารด้านพลังงานของรัฐบาล พร้อมอ้างว่า ในอดีตกลุ่มทุนด้านพลังงานและไฟฟ้าสามารถเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โดยตรง เนื่องจากรัฐมนตรีบางรายได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เทพไทกล่าวว่า โครงสร้างของรัฐบาลชุดปัจจุบันแตกต่างจากเดิม โดยอ้างว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มทุนดังกล่าว ทำให้หากต้องการเจรจาหรือผลักดันประเด็นด้านพลังงาน กลุ่มทุนจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่งเทพไทเรียกว่า "ครูใหญ่" มากกว่าการเจรจากับรัฐมนตรีโดยตรง
เทพไทยังมองว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการต่อรองทางการเมืองเปลี่ยนไปจากเดิม และเป็นเหตุผลที่ทำให้การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในด้านนโยบายพลังงานไม่เหมือนในอดีต
ทั้งนี้ คำกล่าวดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของเทพไท เสนพงศ์ ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าว
News1 รายงาน
ที่มา : รายการ "คนดังนั่งเคลียร์" ทางช่อง 8