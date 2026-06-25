พสุธาพิโรธ! แผ่นดินไหวติดๆ ล่าสุดแคลิฟอร์เนียสหรัฐฯ ตามหลัง ญี่ปุ่น-เวเนซุเอลา
สถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 บริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้พื้นที่ Redwood Valley ในเขต Mendocino County ความลึกราว 8 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทั่วโลกเพิ่งจับตาแผ่นดินไหวขนาด 6.9 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) และสำนักข่าว AP รายงานว่า แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในช่วงเช้า แม้จะทำให้ระบบรถไฟบางส่วนต้องหยุดเดินรถชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย แต่ไม่มีการประกาศเตือนสึนามิ และยังไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงหรือความผิดปกติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ก่อนหน้านั้นเพียงไม่นาน เวเนซุเอลา ต้องเผชิญเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ขนาด 7.2 และ 7.5 ห่างกันไม่ถึง 1 นาที ส่งผลให้อาคารหลายแห่งในกรุงการากัสพังถล่ม ถนนได้รับความเสียหาย และเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัย ขณะที่ USGS ประเมินเบื้องต้นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียในวงกว้าง และอาจมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แม้ตัวเลขทางการยังอยู่ระหว่างการรวบรวม
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาระบุว่า การเกิดแผ่นดินไหวหลายพื้นที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ไม่ได้หมายความว่ามีความเชื่อมโยงกันโดยตรง เนื่องจากแต่ละเหตุการณ์เกิดบนรอยเลื่อนและขอบแผ่นเปลือกโลกคนละระบบ ทั้งบริเวณวงแหวนแห่งไฟ (Pacific Ring of Fire) ที่ครอบคลุมญี่ปุ่นและชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ และแนวรอยเลื่อนระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนกับอเมริกาใต้บริเวณเวเนซุเอลา
อย่างไรก็ตาม การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลายเหตุการณ์ภายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้หลายประเทศยังคงเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด
NEWS1 รายงาน