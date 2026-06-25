เกิดอะไรขึ้นกับโลก? แผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นติดๆ ญี่ปุ่น-เวเนซุเอลา
ทั่วโลกจับตาสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาใต้ สร้างความกังวลให้กับประชาชนในหลายประเทศ
ฝั่งประเทศญี่ปุ่น เกิดแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด 6.9 ความลึกประมาณ 50 กิโลเมตร ประชาชนในหลายพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ แต่ทางการญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่มีการประกาศเตือนสึนามิ และยังไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงในเบื้องต้น [oai_citation:0‡AP News](https://apnews.com/article/d55ef22e943aba927183ca016aa486e6?utm_source=chatgpt.com)
ขณะที่อีกฟากหนึ่งของโลก ประเทศเวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ขนาด 7.2 และ 7.5 ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที ส่งผลให้อาคารหลายแห่งในกรุงการากัสพังถล่ม ประชาชนแตกตื่นวิ่งออกจากอาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ติดค้างใต้ซากอาคาร และประเมินความเสียหายอย่างต่อเนื่อง [oai_citation:1‡Reuters](https://www.reuters.com/world/americas/earthquakes-shake-venezuela-capital-2026-06-24/?utm_source=chatgpt.com)
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ประเมินว่าเหตุการณ์ในเวเนซุเอลามีโอกาสสร้างความสูญเสียในวงกว้าง พร้อมระบุว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวแบบ "Doublet Earthquake" หรือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สองครั้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในระยะเวลาสั้นมาก [oai_citation:2‡Reuters](https://www.reuters.com/world/americas/earthquakes-shake-venezuela-capital-2026-06-24/?utm_source=chatgpt.com)
ด้านสำนักข่าว Associated Press รายงานว่า แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากอาคาร ขณะที่ถนนและโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนได้รับผลกระทบ โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน [oai_citation:3‡AP News](https://apnews.com/article/7179acaee70a9c543f953852f15d4814?utm_source=chatgpt.com)
แม้เหตุการณ์ทั้งสองจะเกิดขึ้นในคนละซีกโลก และยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่นับเป็นช่วงเวลาที่โลกเผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลายเหตุการณ์ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำให้ประชาชนทั่วโลกต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน