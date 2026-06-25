สะเทือนโซเชียล! ดร.ไสว บุญมา อดีตผู้บริหารธนาคารโลก แสดงความคิดเห็น "เอาคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปบั่นคอ"
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลัง ดร.ไสว บุญมา อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลก (World Bank) ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ข้อความที่ ดร.ไสว ระบุ มีใจความว่า ปัญหาการโกงกินของคนชั่วและการทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจำนวนมาก จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า หากประเทศไทยต้องการเดินหน้าต่อไป ควรจัดการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด โดยระบุข้อความตอนหนึ่งว่า "เอาคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปบั่นคอ"
หลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการลงโทษผู้ทุจริตอย่างเฉียบขาด เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปราบปรามคอร์รัปชัน และผู้ที่มองว่าการลงโทษควรเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติรัฐ
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ ดร.ไสว บุญมา ผ่านช่องคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช่ข้อเสนออย่างเป็นทางการของหน่วยงานใด อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำผิดคดีทุจริต และมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยอีกครั้ง
ที่มา : คอมเมนต์ของ ดร.ไสว บุญมา บนสื่อสังคมออนไลน์
News1 รายงาน