อึ้ง! DSI รวบสาวบัญชีม้าแอปเงินกู้ ดอกอัครอภิมหาโหด 2,000% ต่อปี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายเงินกู้นอกระบบผ่านแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถจับกุมหญิงสาวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ซึ่งมีพฤติการณ์รับจ้างเปิดบัญชีม้าและเปิดใช้ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการโอนเงินกู้และรับชำระหนี้ให้กับขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยสูงถึง 2,000% ต่อปี หรือเรียกได้ว่าเป็นดอกเบี้ย "อัครอภิมหาโหด"
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 13.45 น. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าจับกุม นางสาวกัลยา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา บริเวณลานกีฬาแห่งหนึ่งในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิตามกฎหมาย และบันทึกภาพพร้อมเสียงตลอดกระบวนการจับกุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมาย
DSI ระบุว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 40/2567 ของกองกิจการอำนวยความยุติธรรม จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์และระบบ E-Banking เพื่อใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินกู้และรับชำระหนี้ให้กับเครือข่ายแอปเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2,000 ต่อปี สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างมาก และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ระบุว่า "บัญชีม้า" ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของขบวนการอาชญากรรมทางการเงิน เนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือปกปิดเส้นทางการเงิน ทำให้การติดตามตัวผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงทำได้ยากขึ้น แม้ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีจะไม่ได้เป็นผู้ปล่อยเงินกู้โดยตรง แต่ก็อาจมีความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดตามกฎหมาย
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่สั่งการให้เร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายเงินกู้นอกระบบทั้งหมด
DSI ยังเตือนประชาชนว่า ไม่ควรรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เปิดซิมโทรศัพท์ หรือมอบบัญชีและแอปพลิเคชันธนาคารให้ผู้อื่นใช้ เพราะอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หรือการฟอกเงิน และอาจต้องรับโทษทางอาญา แม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยก็ตาม
ที่มา : เพจ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ
News1 รายงาน