จับคนโกง
คุ้มครองคนสุจริต
ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น นอกจากคนโกงจ่ายเงินหัวละ 3 แสนถึง 8 แสนบาท ให้กับคนจัดโกง ยังมีคนอีกกลุ่มที่คนจัดโกงช่วยโกงให้สอบได้ฟรีไม่เก็บเงิน คนกลุ่มนี้คือลูกหลานหัวคะแนนพรรคการเมือง เพื่อเป็นการสมนาคุณให้เครือข่ายในอำนาจการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสียเงิน หรือกลุ่มที่ได้โกงให้ฟรี ก็คือเลวเหมือนกัน แต่เลวกว่าคือข้าราชการที่อยู่ในขบวนการทุจริต ขายตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องขุดรากถอนโค่นออกมาประจาน ส่งเข้าคุกให้หมดทุกคน
การตรวจจับหาคนโกงไม่ยาก ตรวจสอบเฉพาะคนที่สอบได้ทั้งหมด ว่าสอบได้จริงหรือโกงมา ถ้าชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ประกาศคะแนนสอบได้ ตรงกับต้นขั้วที่มหาวิทยาลัยคนจัดสอบเก็บไว้ ก็ยืนยันสอบได้จริง ส่วนที่ชื่อประกาศไม่ตรงต้นขั้ว ก็คือคนโกง
แยกคนสอบได้กับคนโกง ใช้วิธีตรวจสอบแบบนี้เร็วและง่าย ชัดเจนด้วย อีกทั้งจะให้ความเป็นธรรมกับคนสุจริต อย่างที่นายกฯ อนุทินจะโละทิ้งประกาศเป็นโมฆะทั้งหมด นี่เป็นวิธีการคิดแบบการเมือง เพื่อจะกู้ชื่อคืน
เรื่องทุจริตโกงการสอบพนักงานท้องถิ่น จะต้องเอาคนทุจริตมาลงโทษ และต้องคุ้มครองคนบริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วย
นพรัฐ พรวนสุข