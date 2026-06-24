โกงสอบขรก.ท้องถิ่น
มะเร็งร้ายทำลายชาติ
ระบบคุณธรรมแค่เปลือก
การจับกุมขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบห้าพันล้านบาท เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมไทยอย่างมาก
โดยพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบและการช่วยเหลือผู้เข้าสอบจำนวนมาก จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งขยายผลสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการโกงสอบธรรมดา แต่เป็นการทำลายหลักการพื้นฐานที่สุดของระบบราชการไทย นั่นคือ "ระบบคุณธรรม" ที่กำหนดให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสเข้ามาเป็นข้าราชการรับใช้ประชาชน
การตรวจสอบพบการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่ง การเรียกรับเงิน และการแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ จนกลายเป็นรอยด่างที่ติดอยู่กับระบบการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน
ผู้เสียหายตัวจริงไม่ใช่เพียงผู้สมัครสอบที่ตั้งใจอ่านหนังสือและแข่งขันอย่างสุจริตเท่านั้น แต่คือประชาชนทั้งประเทศ เพราะหากมีคนที่ใช้เงินหรืออาศัยเครือข่ายอิทธิพลเข้าสู่ระบบราชการได้จริง ย่อมหมายความว่าท้องถิ่นอาจไม่ได้คนที่มีความสามารถที่สุดเข้าไปทำงาน แต่กลับได้คนที่เริ่มต้นเส้นทางราชการด้วยการทุจริต
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่วันสอบ หากแต่อาจส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานท้องถิ่นไปอีกหลายสิบปี เพราะตำแหน่งราชการหนึ่งตำแหน่งมีอำนาจในการใช้งบประมาณ การอนุมัติโครงการ และการให้บริการประชาชน หากจุดเริ่มต้นมาจากการโกง ย่อมเป็นคำถามสำคัญว่าประชาชนจะฝากความหวังไว้กับระบบดังกล่าวได้หรือ
ในทางการเมือง เหตุการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าการกระทำผิดจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือขบวนการเฉพาะกลุ่ม แต่ในสายตาประชาชน กระทรวงซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลระบบราชการส่วนท้องถิ่นย่อมถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
คำถามสำคัญอยู่ที่เหตุใดขบวนการลักษณะนี้จึงสามารถดำเนินการได้เป็นเวลานาน มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระดับมหาศาลโดยที่กลไกตรวจสอบไม่สามารถสกัดกั้นได้ตั้งแต่ต้น หากไม่มีการสาวไปถึงผู้บงการ ผู้สนับสนุน และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง สังคมย่อมยากที่จะเชื่อมั่นว่าการปราบปรามครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
สิ่งที่ประชาชนคาดหวังคือการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดหรือผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดก็ตาม เพราะยิ่งคดีมีขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชการจำนวนมากเท่าใด ความจริงก็ยิ่งต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้นเท่านั้น
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถือโอกาสนี้ทบทวนระบบการสอบและการคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นทั้งระบบ ปิดช่องโหว่ที่เปิดทางให้เกิดการทุจริต และสร้างมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อให้การสอบแข่งขันกลับมาเป็นสนามแห่งความสามารถ ไม่ใช่สนามของเงินและเส้นสาย
เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดของคดีนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขเงินสะพัดหลักพันล้านบาท แต่คือการสั่นคลอนศรัทธาของประชาชนต่อระบบราชการไทย หากสังคมไม่สามารถมั่นใจได้ว่าคนที่เข้ามารับราชการผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐก็จะค่อย ๆ ถูกบั่นทอนลงไปพร้อมกัน