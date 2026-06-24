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จ่ายค่าไฟทางทุกเดือน! หนุ่มนอนอ่านหนังสือใต้ไฟถนน ลั่นต้องใช้ให้คุ้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จ่ายค่าไฟทางทุกเดือน! หนุ่มนอนอ่านหนังสือใต้ไฟถนน ลั่นต้องใช้ให้คุ้ม

กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ เมื่อชายรายหนึ่งนำผ้าผืนใหญ่มาปูนอนใต้เสาไฟส่องสว่างริมถนน พร้อมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน ท่ามกลางแสงไฟทางในช่วงเวลากลางคืน

ภายในคลิป ชายคนดังกล่าวกล่าวในเชิงประชดประชันว่า ค่าไฟส่องสว่างตามถนนก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายผ่านบิลค่าไฟฟ้าอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีการเปิดไฟส่องสว่างอยู่ ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรปล่อยให้เปิดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

เจ้าตัวยังระบุอีกว่า เงินที่นำมาจ่ายค่าไฟนั้นเป็นเงินที่ได้จากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เมื่อเป็นผู้ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงมองว่าสามารถใช้ประโยชน์จากแสงสว่างสาธารณะได้ ไม่ว่าจะเป็นการนอนอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แสงไฟดังกล่าว

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการนำเสนอเชิงขบขันและเสียดสีประเด็นภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประชาชนต้องแบกรับ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณะในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในลักษณะของการประชดประชันและสร้างสีสันบนโลกออนไลน์ จนกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก

NEWS1 รายงาน