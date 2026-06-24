ย้อนรอยอดีต โกงสอบท้องถิ่นเคยถึงขั้นยิงนายหน้าที่พัทลุง จ่ายแต่ไม่จบ
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้ ไม่ได้เพิ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนเฉพาะในส่วนของข้าราชการและหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่ยังทำให้หลายพื้นที่ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการวิ่งเต้นสอบและนายหน้ารับเคลียร์ผลสอบ อาจสร้างความขัดแย้งรุนแรงได้มากกว่าที่หลายคนคิด
ภายหลังเจ้าหน้าที่ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. เข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจยึดหลักฐานจำนวนมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และกระดาษคำตอบที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแก้ไขคะแนนหลายพันชุด จนกลายเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายมหาศาลนั้น กระแสในโลกออนไลน์ได้มีการรื้อฟื้นเรื่องราวในจังหวัดพัทลุงขึ้นมาอีกครั้ง
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยมีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งอ้างว่าจ่ายเงินผ่านเครือข่ายนายหน้าเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบบรรจุท้องถิ่น โดยบางรายจ่ายเงินล่วงหน้าหลายแสนบาท แต่เมื่อประกาศผลสอบกลับไม่มีรายชื่อ ทำให้เกิดการติดตามทวงเงินคืนกันอย่างต่อเนื่อง
กระแสข่าวในพื้นที่ช่วงนั้นระบุว่า มีผู้เสียหายบางส่วนพยายามเรียกร้องเงินคืนจากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางรับเงิน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนมีเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านของผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่ง สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ แม้ต่อมาจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามูลเหตุเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นโดยตรงหรือไม่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คดีโกงสอบท้องถิ่นในปัจจุบันทำให้สังคมหันกลับมาสนใจ คือข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่าน ซึ่งมีตัวเลขตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายแสนบาทต่อราย และกำลังถูกเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
ผู้สังเกตการณ์มองว่า หากข้อกล่าวหาต่าง ๆ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง คดีนี้อาจไม่ได้มีเพียงผู้แก้ไขข้อสอบหรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังอาจเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายนายหน้า ผู้ประสานงาน และผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการเรียกรับเงินในหลายจังหวัด
คดีโกงสอบท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการทุจริตในการสอบแข่งขัน แต่ยังสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่ลุกลามไปสู่ความขัดแย้ง การสูญเสีย และความไม่ไว้วางใจในระบบราชการ ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าการขยายผลครั้งนี้จะไปได้ไกลเพียงใด และจะสามารถสาวถึงต้นตอของเครือข่ายทั้งหมดได้หรือไม่
NEWS1 รายงาน