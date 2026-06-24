เท้งท้าชนระบอบสีน้ำเงิน! ลั่นโกงสอบท้องถิ่นอย่าจบที่ปลายแถว
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่กำลังสั่นสะเทือนวงการราชการไทย เริ่มลุกลามสู่สนามการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลขยายผลการสอบสวนไปให้ถึงต้นตอของขบวนการทุจริต ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงระดับข้าราชการผู้ปฏิบัติ
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า จากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะนี้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า การทุจริตที่มีมูลค่าความเสียหายระดับหลายพันล้านบาท จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีเครือข่ายอำนาจหรือไม่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
หัวหน้าพรรคประชาชนยังแสดงความกังวลว่า หากการดำเนินคดีมุ่งเป้าไปที่ข้าราชการบางกลุ่มเพียงอย่างเดียว อาจทำให้สังคมมองข้ามผู้ที่อาจอยู่เบื้องหลังการจัดระบบหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการทั้งหมด โดยเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองแสดงความจริงจังในการตรวจสอบคนในฝ่ายตนเองด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับข้าราชการ
นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ระบอบสีน้ำเงิน” ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมองว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายข้าราชการ การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งสำคัญ หรือกรณีโกงสอบท้องถิ่น ล้วนทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงการรวมศูนย์อำนาจและเครือข่ายอิทธิพลทางการเมือง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานปราบปรามการทุจริตกำลังเร่งขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่น หลังตรวจค้นพบหลักฐานจำนวนมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รายชื่อผู้เข้าสอบ และเอกสารที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขคะแนนสอบจำนวนหลายพันราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาท
ขณะที่สังคมกำลังจับตาว่า การสอบสวนจะเดินหน้าไปถึงระดับใด และจะสามารถสาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการได้หรือไม่ ประเด็นที่นายณัฐพงษ์หยิบยกขึ้นมาจึงกลายเป็นอีกแรงกดดันสำคัญต่อรัฐบาล ในการพิสูจน์ว่าการปราบปรามทุจริตครั้งนี้จะไม่จบลงเพียงแค่ “ปลายแถว” แต่จะไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม
NEWS1 รายงาน