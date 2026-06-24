รีบดูด่วน! พีระพันธุ์แฉ ใครหมกเม็ดค่าไฟทางหลวงลงบิลประชาชน
ประเด็นค่าไฟฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่หลายคนอาจไม่เคยรับรู้ โดยระบุว่า หนึ่งในภาระที่ถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชน คือค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างตามถนน ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่โดยตรง
นายพีระพันธุ์ อธิบายว่า โครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเปรียบเสมือน “ขนมชั้น” ที่ประกอบด้วยต้นทุนหลายส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่คนละกระทรวงและมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน
อดีตรัฐมนตรีพลังงาน ระบุว่า กระทรวงพลังงานกำกับดูแลเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและรับซื้อไฟจากภาคเอกชน แต่การจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
นายพีระพันธุ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ค่าไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ จำนวนมาก ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟโดยตรง จึงใช้วิธีคำนวณต้นทุนก่อนนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟและค่า Ft ซึ่งสุดท้ายประชาชนเป็นผู้รับภาระผ่านบิลค่าไฟฟ้า
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเชิญหารือร่วมกันในการหาแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังไม่ทันมีการประชุมร่วมกัน ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเสียก่อน
อดีตรัฐมนตรีพลังงาน ย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปรับลดค่าไฟฟ้าจากระดับกว่า 4.70 บาทต่อหน่วย ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.98 บาทต่อหน่วยได้ในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานเท่านั้น แต่ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่คนละกระทรวง ไม่สามารถสั่งการได้โดยตรงและต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายพีระพันธุ์ ยังเสนอแนวคิดให้มีการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงการใช้กำไรของหน่วยงานไฟฟ้าบางส่วนมาช่วยรองรับภาระดังกล่าว แทนการผลักต้นทุนเข้าสู่บิลค่าไฟของประชาชน
คำชี้แจงครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ถูกนำมารวมอยู่ในค่าไฟฟ้าของประชาชนมีมูลค่าเท่าใด และมีแนวทางใดที่จะทำให้การจัดเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นในอนาคต
NEWS1 รายงาน