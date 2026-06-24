จบดราม่าล้างกระดาน? นายกฯ ยันฟันเฉพาะคนโกงสอบ บรรจุแล้วก็ให้ออก ส่วนคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรม
คดีทุจริตการสอบบรรจุพนักงานและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด หลังจากก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงท่าทีแข็งกร้าวถึงขั้นเปรียบผลสอบที่เกิดจากกระบวนการทุจริตว่าเป็น “ผลไม้พิษ” ที่ต้องกำจัดให้สิ้นซาก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า อาจมีการยกเลิกผลสอบทั้งหมด รวมถึงผู้ที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายอนุทินได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่การลงโทษผู้บริสุทธิ์ แต่เป็นการกวาดล้างขบวนการทุจริตให้หมดไปจากระบบราชการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการรับราชการก็ตาม
นายอนุทินย้ำว่า หากตรวจสอบพบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต แม้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ ให้ออกจากราชการ และดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตและสอบผ่านด้วยความสามารถของตนเอง จะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
ท่าทีดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า รัฐบาลกำลังพยายามสร้างสมดุลระหว่างการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบได้โดยสุจริต ซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่า หากมีการยกเลิกผลสอบทั้งหมด อาจสร้างความเสียหายต่อผู้สมัครสอบจำนวนมากที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับท่าทีของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ออกมายืนยันเช่นกันว่า หลักการสำคัญคือการแยกผู้กระทำผิดออกจากผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะผู้ที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถ ซึ่งไม่ควรต้องมารับผลกระทบจากการกระทำของขบวนการทุจริต
สำหรับคดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในคดีทุจริตสอบบรรจุภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา หลังเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 800,000 บาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมตรวจยึดหลักฐานจำนวนมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบหลายพันราย
ประเด็นสำคัญจากนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะ “ล้างกระดาน” หรือไม่ แต่อยู่ที่หน่วยงานรัฐจะสามารถคัดแยกผู้กระทำผิดออกจากผู้สอบผ่านโดยสุจริตได้อย่างแม่นยำเพียงใด เพราะหากดำเนินการผิดพลาด นอกจากจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบราชการแล้ว ยังอาจทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความสามารถและความพยายามในการสอบแข่งขันอย่างสุจริตอีกด้วย
สังคมจึงกำลังจับตาว่า การขยายผลครั้งนี้จะไปถึงผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงหรือไม่ หรือจะจบลงเพียงแค่ระดับนายหน้าและผู้ปฏิบัติการเหมือนหลายคดีในอดีต เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นมากที่สุด ไม่ใช่เพียงการจับคนโกง แต่คือการฟื้นศรัทธาให้กับระบบสอบเข้ารับราชการของประเทศอีกครั้ง
NEWS1 รายงาน