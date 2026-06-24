ด่วน! อ.ปานเทพและทนายปุยยื่นถอนประกัน “ตั้ม” แล้ว เหตุทำลายน้ำหนักและข่มขู่พยาน
ความเคลื่อนไหวสำคัญในคดีระหว่าง “เจ๊อ้อย” และนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ล่าสุด อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรา แสงขาว หรือ “ทนายปุย” ทนายความฝ่ายเจ๊อ้อย ได้เดินทางยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของทนายตั้มและผู้เกี่ยวข้องรวม 7 คน
คำร้องดังกล่าวมีสาระสำคัญว่า ภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ทนายตั้มได้มีพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์และการดำเนินการต่าง ๆ ที่ถูกมองว่าเป็นการลดความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายผู้เสียหาย รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อพยานบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในคดี
ฝ่ายผู้ยื่นคำร้องระบุว่า พยานสำคัญ 2 ราย คือ นายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ “ปีเตอร์” และ นางพจมาน บัวลาศ หรือ “มี่” ซึ่งเป็นสามีภรรยา ถูกพาดพิงผ่านการให้ข้อมูลต่อสื่อและการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ จนเห็นว่าอาจเข้าลักษณะเป็นการกดดันหรือทำลายน้ำหนักพยานในคดี
นอกจากนี้ ยังมีการอ้างถึงกรณีที่ทนายตั้มเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองในประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งฝ่ายผู้ร้องเห็นว่าเป็นพฤติการณ์ที่ศาลควรนำมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยเรื่องการคงสิทธิประกันตัวหรือไม่
ก่อนหน้านี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายษิทรา พร้อมกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นเงินกว่า 72 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการอุทธรณ์คดี
ทั้งนี้ การยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นเพียงการขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวเท่านั้น โดยอำนาจวินิจฉัยขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเห็นว่าพฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียนเข้าข่ายฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
NEWS1 รายงาน