ปชน.งานงอก!เรืองไกรอ้าง เงิน FOREX โยง “ภาวุธ” บางส่วนบริจาคเข้าพรรค
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เดินทางยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีพรรคประชาชนได้รับเงินบริจาคจากบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุน Forex ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเรืองไกร ระบุว่า บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ได้บริจาคเงินให้พรรคประชาชนจำนวน 90,000 บาท ขณะเดียวกันยังพบข้อมูลการบริจาคที่เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยตั้งข้อสังเกตว่าเส้นทางการเงินบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex ที่กำลังถูกตรวจสอบ
ผู้ร้องจึงขอให้ กกต. ตรวจสอบว่าเงินบริจาคดังกล่าวมีที่มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่
ทั้งนี้ นายเรืองไกร ย้ำว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าเงินบริจาคมีที่มาจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าข่ายต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมือง กกต.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และอาจนำไปสู่การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือข้อสรุปจาก กกต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพรรคประชาชนหรือบุคคลใดกระทำผิดตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
NEWS1 รายงาน