ปลัด มท.งัดนายก? ปมยกเลิกผลสอบท้องถิ่น กรณีบรรจุแล้ว นายกให้ออก ปลัดบอกออกเฉพาะคนที่โกง
คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 เริ่มลุกลามจากประเด็นการจับกุมและขยายผลทางคดี ไปสู่คำถามสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วหลายพันราย โดยเฉพาะหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งสัญญาณชัดเจนว่าหากพบว่ากระบวนการสอบมีที่มาจากการทุจริต แม้จะได้รับการบรรจุแล้วก็อาจต้องพ้นจากตำแหน่ง
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามคดีว่า หลักการสำคัญคือไม่สามารถปล่อยให้ผลที่เกิดจากการทุจริตคงอยู่ในระบบราชการได้ พร้อมยกหลัก “ผลไม้พิษจากต้นไม้พิษ” มาเปรียบเทียบว่า หากต้นทางของกระบวนการไม่ถูกต้อง ผลที่เกิดขึ้นย่อมมีปัญหาตามไปด้วย และควรได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาด
ท่าทีดังกล่าวทำให้เกิดการตีความว่า รัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกผลสอบในวงกว้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว หากพบว่ากระบวนการสอบถูกแทรกแซงหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในแนวทางที่แตกต่างออกไป โดยย้ำว่าผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยสุจริตและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะต้องได้รับความเป็นธรรม และการดำเนินการใด ๆ ต้องอาศัยพยานหลักฐานเป็นรายบุคคล
ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่า การตรวจสอบจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำผิด ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการทุจริต และใครเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต เพราะไม่อาจนำบุคคลทั้งหมดมาเหมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงแนวทาง “คัดแยกคนผิดออกจากคนบริสุทธิ์” แตกต่างจากแนวคิดล้างผลจากกระบวนการทั้งหมดที่นายอนุทินแสดงความเห็นไว้ก่อนหน้านี้
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นข้อถกเถียงสำคัญในสังคมทันที เพราะหากใช้แนวทางของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วอาจต้องถูกเพิกถอนสิทธิทั้งหมด ก่อนเปิดกระบวนการสอบใหม่
แต่หากใช้แนวทางของปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคลว่าใครมีส่วนร่วมกับขบวนการโกงสอบ และดำเนินการเฉพาะผู้ที่กระทำผิด ขณะที่ผู้สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองบางส่วนมองว่า การยกเลิกผลสอบทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อผู้สอบสุจริตจำนวนมาก และอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า หากปล่อยให้ผลสอบที่มีข้อครหาคงอยู่ ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการในระยะยาว
สำหรับคดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างขยายผลจากการตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบหลักฐานสำคัญจำนวนมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ กระดาษคำตอบ และข้อมูลผู้เข้าสอบหลายพันราย โดยมีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาท
คำถามสำคัญที่สังคมกำลังจับตาต่อจากนี้ จึงไม่ใช่เพียงว่าใครอยู่เบื้องหลังขบวนการโกงสอบ แต่คือรัฐบาลจะเลือกใช้แนวทางใดในการจัดการผลสอบที่เกิดขึ้น ระหว่าง “ล้างกระดานทั้งหมด” หรือ “ลงโทษเฉพาะคนโกง” เพราะคำตอบของเรื่องนี้จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของผู้สอบหลายพันคนทั่วประเทศ
News1 รายงาน