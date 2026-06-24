เปิดฐานปฏิบัติการโกงสอบท้องถิ่นที่นนทบุรี! ทั้งคน ทั้งของกลาง เพียบ พบกระดาษคำตอบกว่า 3,000 ชุด
คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กำลังสั่นสะเทือนวงการราชการไทย เริ่มเผยให้เห็นภาพชัดขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการสำคัญของขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นรายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงขบวนการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่น โดยมีการเสนอราคาตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และอาจสูงถึง 700,000–800,000 บาท ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง
เป้าหมายของการตรวจค้นคือบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บข้อมูลและดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับรายชื่อบุคคลที่มีการจ่ายเงินให้กับขบวนการ
ผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมาก ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซีพียู และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลรวม 18 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าใช้สำหรับจัดการข้อมูลการสอบ นอกจากนี้ยังพบรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจำนวนประมาณ 3,000 ราย
ข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ในจำนวนกระดาษคำตอบดังกล่าว มีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับข้อมูลเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 ราย ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวอาจมีเครือข่ายและการดำเนินงานที่เป็นระบบมากกว่าที่คาดไว้ในช่วงแรก
เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า ผู้ต้องสงสัยสำคัญรายหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ถูกเชื่อมโยงกับการจัดเก็บและซุกซ่อนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบไว้ภายในบ้านพักดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผล
สำหรับการสอบที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 ซึ่งเปิดรับรวม 87 ตำแหน่ง จำนวนกว่า 6,600 อัตรา และมีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก
จากพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขบวนการนี้มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาท หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์และแก้ไขผลสอบตามที่ถูกกล่าวหา
คดีนี้จึงไม่ใช่เพียงคดีทุจริตทั่วไป แต่เป็นคดีที่กระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสอบเข้ารับราชการ เพราะหากข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นจริง ย่อมหมายความว่าผู้ที่ตั้งใจอ่านหนังสือ สอบแข่งขันด้วยความสามารถของตนเอง อาจถูกเอาเปรียบโดยระบบที่เปิดช่องให้เงินสามารถกำหนดผลสอบได้
ขณะนี้ตำรวจ บก.ปปป. และสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงของบุคคลในเครือข่ายทั้งหมด โดยไม่ตัดประเด็นการขยายผลไปถึงผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
* สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
* ข้อมูลเผยแพร่จากเพจ "ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)"