ไอซ์ทำคนไทยดีใจเก้อ! สำนักงบไม่ได้ตัดงบ AI ลูกเทพ รัฐใช้งบ DE Fund กว่า 1.6 พันล้าน เดินหน้าต่อ
กระแสความยินดีของผู้ที่คัดค้านโครงการ TH-AI Passport หลังมีการอ้างว่าสำนักงบประมาณตัดงบโครงการวงเงินหลายพันล้านบาท อาจยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ เมื่อข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณรายจ่ายปกติของกระทรวง แต่ใช้งบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund)
ก่อนหน้านี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ออกมาระบุว่า ไม่พบโครงการ TH-AI Passport ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 พร้อมแสดงความเห็นว่าสำนักงบประมาณได้ตัดโครงการดังกล่าวออกไปทั้งโครงการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงดีอีและคำชี้แจงของนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ระบุว่า TH-AI Passport เป็นโครงการที่ใช้งบจากกองทุน DE Fund ซึ่งเป็นกองทุนเฉพาะกิจด้านการพัฒนาดิจิทัล ไม่ได้ใช้งบประมาณประจำปีของกระทรวงโดยตรง
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยังปรากฏโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) วงเงินประมาณ 1,645 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการผ่านระบบ e-bidding และอยู่ในสถานะระหว่างดำเนินการ
ปลัดกระทรวงดีอีเคยยืนยันว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน และการใช้เงินกองทุนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไทยกว่า 5 ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับ Pro เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ประเด็นที่กำลังเป็นข้อถกเถียงทางการเมืองในเวลานี้ จึงอาจไม่ใช่เรื่องว่า “งบถูกตัดหรือไม่” แต่เป็นคำถามว่า แม้โครงการจะไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปี รัฐบาลยังสามารถเดินหน้าโครงการผ่านกองทุน DE Fund ได้หรือไม่ และกลไกการกำกับดูแลเงินกองทุนดังกล่าวมีความโปร่งใสเพียงใด
ขณะที่ฝ่ายค้านยังคงเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดการใช้งบประมาณและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน ส่วนฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าโครงการมีความจำเป็นต่อการยกระดับศักยภาพด้าน AI ของประเทศ และดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน
News1 รายงาน