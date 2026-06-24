อนุทินอย่าคิดว่ารอด! ลิซ่าฟาด อนุทินต้องรับผิดชอบทุจริตสอบท้องถิ่น แค่ตกใจจะเป็นลมยังไม่พอ
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังลุกลามจากคดีอาญาและการสอบสวนทางวินัย ไปสู่แรงกดดันทางการเมืองโดยตรงต่อกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการ
ล่าสุด น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือ “ลิซ่า” สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด พร้อมตั้งคำถามไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าจะกล้ากวาดล้างขบวนการดังกล่าวจริงหรือไม่ หากต้องสาวไปถึงผู้มีอำนาจในระบบราชการระดับสูง
ลิซ่าระบุว่า จากการติดตามปฏิกิริยาของสังคมต่อคดีโกงสอบท้องถิ่น ดูเหมือนจะมีเพียงนายอนุทินที่แสดงอาการตกใจกับข้อมูลที่ถูกเปิดเผย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากรับรู้และพูดถึงปัญหาการซื้อขายตำแหน่งหรือการวิ่งเต้นสอบบรรจุในระบบราชการมานานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถพิสูจน์หรือจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นที่กลายเป็นจุดสนใจมากที่สุด คือการตั้งคำถามถึงบทบาทของ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในช่วงที่มีการดำเนินกระบวนการสอบดังกล่าว โดยลิซ่าระบุว่า นายนฤชาเป็นผู้ลงนามในขั้นตอนการจัดสอบ และเห็นว่าหากรัฐบาลต้องการล้างบางขบวนการทุจริตอย่างจริงจัง การตรวจสอบไม่ควรหยุดอยู่เพียงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือผู้ที่มารับตำแหน่งภายหลังเท่านั้น
คำถามที่ถูกโยนเข้าสู่สังคมคือ เหตุใดในขณะที่มีคำสั่งโยกย้ายหรือสอบสวนเจ้าหน้าที่หลายราย กลับยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบในช่วงเวลานั้น
ลิซ่ายังเหน็บแรงว่า “ขนาดเด้งกันมาหลายรอบแล้วก็ยังยืนนิ่งได้” พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงอิทธิพลและสายสัมพันธ์ภายในระบบราชการมหาดไทย จนเกิดคำถามในสังคมว่าแท้จริงแล้วใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงที่คอยคุ้มกันเครือข่ายเหล่านี้อยู่เบื้องหลัง
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อคดีดังกล่าว โดยระบุว่ารับไม่ได้กับการทุจริตในกระทรวงมหาดไทย พร้อมสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยไม่สามารถปล่อยให้เกิดการโกงในลักษณะนี้ได้
แต่สำหรับฝ่ายค้าน คำถามสำคัญในเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่การจับกุมขบวนการนายหน้าหรือผู้ประสานงานเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การสาวเส้นทางอำนาจไปให้ถึง “ต้นน้ำ” ของกระบวนการทั้งหมด ว่าใครเป็นผู้อนุมัติ ใครเป็นผู้กำกับดูแล และใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากความเสียหายที่มีการประเมินกันว่ามีมูลค่าหลายพันล้านบาท
คดีโกงสอบท้องถิ่นจึงไม่ได้เป็นเพียงคดีทุจริตธรรมดาอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นบททดสอบสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ว่าจะสามารถพิสูจน์ให้สังคมเห็นได้หรือไม่ว่า การกวาดล้างครั้งนี้จะหยุดอยู่ที่ปลายทาง หรือจะสาวไปถึงต้นตอของขบวนการอย่างแท้จริง
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* คำให้สัมภาษณ์และโพสต์ของ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์
* ข้อมูลการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นของ ป.ป.ช. และ บก.ปปป.
* คำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล