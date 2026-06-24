เทพไทโพสต์ เอือมระอา! ประเทศไทยถึงยุค ซื้อเสียงเพื่อเป็น สส. ซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น
คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้ ยังคงสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งคำถามต่อปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกในระบบการเมืองและระบบราชการไทย
นายเทพไท ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จนสามารถสรุปได้ว่าเป็นยุคที่ “ซื้อเสียงเพื่อเป็น สส. และซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการ” ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับการเมืองไปจนถึงระบบราชการประจำ
อดีต สส.นครศรีธรรมราช อ้างถึงกรณีที่มีการเปิดโปงขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 บาทต่อคน เพื่อแลกกับการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
นายเทพไท เห็นว่า การที่ผู้สมัครจำนวนมากยอมจ่ายเงินหลายแสนบาท เพื่อแลกกับตำแหน่งที่มีเงินเดือนเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นบาท สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของครอบครัวชาวบ้านทั่วไปที่อยากให้ลูกหลานมีงานราชการที่มั่นคง และหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว
อย่างไรก็ตาม เขามองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับเป็นลูกหลานชาวบ้านที่ตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ และเชื่อมั่นในระบบคุณธรรม แต่กลับต้องแข่งขันกับขบวนการที่ใช้เงินซื้อโอกาสในการเข้ารับราชการ
นายเทพไท ยังเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีมาอย่างยาวนานในหลายยุคหลายสมัย เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจไม่สามารถตรวจสอบหรือจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทั่งมีการเปิดโปงเครือข่ายขนาดใหญ่ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขุดรากถอนโคนขบวนการทุจริตทั้งหมด โดยไม่ควรปล่อยให้เรื่องดังกล่าวจบลงเพียงการจับกุมนายหน้าหรือผู้ปฏิบัติการระดับล่างเท่านั้น แต่ต้องขยายผลไปถึงผู้มีอำนาจ ผู้ได้รับผลประโยชน์ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทั้งหมด
นายเทพไท ยังย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี 2552 ที่เกิดคดีทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอในยุครัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกผลสอบและการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันในยุคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลับเกิดคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นครั้งใหญ่ขึ้นอีก
อดีต สส.นครศรีธรรมราช ระบุว่า หากประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียง การทุจริตเลือกตั้ง การซื้อตำแหน่ง และการโกงสอบเข้ารับราชการได้อย่างจริงจัง ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศ หรือแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างยั่งยืน
พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้โอกาสจากคดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการไทยอย่างจริงจัง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน และสร้างสังคมที่ยึดหลักความสามารถมากกว่ากำลังเงินและเส้นสาย
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* โพสต์ของนายเทพไท เสนพงศ์
* คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น
* ข้อมูลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง