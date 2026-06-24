สส.จูรี เดือด! โกงสอบท้องถิ่นทำลายฝันลูกชาวบ้าน จ่ายเงินได้ตำแหน่งก่อนสอบ
การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างแรงสะเทือนต่อสังคม เมื่อ นายจูรี นุ่มแก้ว สส.พรรคประชาชน ลุกขึ้นอภิปรายด้วยน้ำเสียงเข้มข้น สะท้อนความรู้สึกของผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตทั่วประเทศ พร้อมตั้งคำถามถึงความล้มเหลวของระบบที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตขนาดใหญ่ได้เป็นเวลานาน
นายจูรี ระบุว่า ในฐานะลูกชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยสอบเข้ารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้เงินและไม่พึ่งพาเส้นสาย จึงรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนคนจำนวนมากที่ทุ่มเทอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ และเชื่อมั่นในความยุติธรรมของระบบราชการ
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีมานานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจับไม่ได้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จับได้ในระดับความเสียหายมหาศาล” นายจูรี กล่าว
เขาตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการทุจริตในอดีตอาจเป็นเพียงการรู้ข้อสอบหรือรู้คำตอบล่วงหน้า แต่กรณีที่กำลังถูกตรวจสอบในปัจจุบัน มีข้อกล่าวหาร้ายแรงยิ่งกว่า เพราะเป็นลักษณะของการจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งก่อนเข้าสอบ
“เมื่อคุณจ่ายเงินครบ คุณได้ตำแหน่งไปก่อนแล้ว จะทำข้อสอบอย่างไรก็ได้ เพราะผลถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว” นายจูรี กล่าวกลางสภา
สส.พรรคประชาชน ยังตั้งคำถามต่อหน่วยงานของรัฐว่า เหตุใดจึงปล่อยให้ขบวนการทุจริตดำเนินการได้ในวงกว้างและสร้างความเสียหายระดับหลายพันล้านบาท โดยไม่มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เขามองว่าความเสียหายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่คือการทำลายความหวังของคนธรรมดาที่ไม่มีฐานะ ไม่มีเส้นสาย และมีเพียงความพยายามเป็นต้นทุนชีวิต
“บางคนอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ สอบครั้งแรกไม่ติด สอบครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ไปจนถึงครั้งที่สิบกว่าจะสอบได้ แต่กลับต้องมารู้ว่ามีคนบางกลุ่มใช้เงินซื้อโอกาสที่ควรเป็นของคนที่มีความสามารถ”
นายจูรี ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการสอบสวนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทั้งหมด ไม่ใช่เพียงระดับนายหน้าหรือผู้ประสานงาน โดยตั้งคำถามว่าเงินจำนวนมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในกระบวนการดังกล่าวสุดท้ายแล้วไหลไปถึงใครบ้าง
พร้อมกันนี้ ยังแสดงความกังวลต่อผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกโดยสุจริต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการพิจารณายกเลิกผลสอบในอนาคต
“ถ้าจะมีการยกเลิกผลสอบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาหัวใจของคนที่สอบได้ด้วยความสุจริตเอาไว้ด้วย เพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริต มีแต่ความตั้งใจและความหวังที่จะรับราชการ”
การอภิปรายครั้งนี้สะท้อนอีกมุมหนึ่งของคดีโกงสอบท้องถิ่น ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องของความเสียหายทางการเงินหรือการทุจริตในระบบราชการเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความศรัทธาต่อความยุติธรรม และโอกาสของคนธรรมดาที่เชื่อว่าความสามารถและความพยายามควรเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคต มากกว่ากำลังเงินหรือเส้นสาย
ขณะที่การสอบสวนยังเดินหน้าต่อไป สังคมยังคงเฝ้ารอคำตอบว่า ใครคือผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการดังกล่าว และรัฐจะสามารถนำความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ระบบสอบบรรจุราชการได้หรือไม่
News1 รายงาน