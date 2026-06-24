โฆษก กต.เยอรมนี ชัดเจนลั่น! ค้านการเข้ายึดครองเลบานอนของอิสราเอล
รัฐบาลเยอรมนีออกแถลงจุดยืนอย่างชัดเจน คัดค้านการคงกำลังทหารอิสราเอลในดินแดนเลบานอนอย่างถาวร หลังรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลประกาศว่าอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอิสราเอลในปัจจุบัน
นายมาร์ติน กีส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงเบอร์ลินว่า จุดยืนของรัฐบาลเยอรมนีมีความชัดเจน โดยไม่เห็นด้วยกับการปรากฏตัวของกองทัพอิสราเอลในดินแดนเลบานอนในลักษณะถาวร และประชาชนชาวเลบานอนไม่ควรถูกขัดขวางไม่ให้กลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง
ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ระบุว่าอิสราเอลจะไม่ถอนตัวออกจาก “เขตความมั่นคง” ในเลบานอน พร้อมยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลยังคงมีอิสระในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มองว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ
ขณะเดียวกัน นายสเตฟาน คอร์เนลิอุส โฆษกรัฐบาลเยอรมนี ได้ย้ำจุดยืนสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอน โดยระบุว่าการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐเป็นหลักการสำคัญของนโยบายต่างประเทศเยอรมนี
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนียังแสดงความกังวลอย่างมากต่อการรุกคืบของกองทัพอิสราเอลในภาคใต้ของเลบานอน โดยเตือนว่าการยกระดับปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมอาจทำให้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเลวร้ายลง และก่อให้เกิดคลื่นผู้อพยพระลอกใหม่ภายในเลบานอน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้เยอรมนีจะเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอล แต่รัฐบาลเบอร์ลินยังคงยืนยันหลักการเรื่องอธิปไตยของรัฐและการไม่ยอมรับการยึดครองดินแดนของประเทศอื่นในลักษณะถาวร โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งและกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูต
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* Anadolu Agency (AA)
* กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี
* Reuters
* แถลงการณ์รัฐบาลเยอรมนีเกี่ยวกับสถานการณ์เลบานอน