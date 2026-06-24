เฮลั่นประเทศ!สำนักงบฯ ตัดงบ AI ลูกเทพ ทั้งโครงการแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันที เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ออกมาประกาศข่าวที่สร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงเทคโนโลยีและการใช้งบประมาณภาครัฐ โดยระบุว่า สำนักงบประมาณได้ตัดโครงการ TH-AI Passport ออกจากร่างงบประมาณปี 2570 ทั้งโครงการแล้ว
น.ส.รักชนก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ไม่พบโครงการ TH-AI Passport ซึ่งก่อนหน้านี้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท ทำให้เธอมองว่านี่เป็น “นิมิตหมายที่ดี” และเป็นผลจากการตรวจสอบของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
ตลอดช่วงที่ผ่านมา โครงการ TH-AI Passport ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มค่า กระบวนการจัดทำ TOR การแข่งขันทางการค้า และข้อกังวลว่าการดำเนินโครงการอาจเปิดช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย
แม้ข่าวการตัดงบประมาณจะสร้างความพอใจให้กับฝ่ายที่เคยออกมาตั้งคำถามต่อโครงการ แต่ น.ส.รักชนก ยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะยังมีความกังวลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจหันไปใช้กลไกงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกองทุนดีอี แทนการขอผ่านงบประมาณปกติ
เธอระบุว่า สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือความพยายามในการเดินหน้าโครงการผ่านช่องทางอื่น รวมถึงการใช้งบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของฝ่ายบริหาร เพราะหากไม่มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โครงการลักษณะเดียวกันอาจกลับมาอีกในอนาคต
นอกจากการขอบคุณสำนักงบประมาณที่ตัดโครงการดังกล่าวออกจากร่างงบประมาณแล้ว น.ส.รักชนก ยังเรียกร้องให้นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนด้วยตนเอง โดยมองว่าผู้กำหนดนโยบายควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองมากกว่าปล่อยให้ข้าราชการประจำออกมารับแรงกดดันแทน
ประเด็น TH-AI Passport จึงยังคงเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงสำคัญของการใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีของภาครัฐ และแม้วันนี้โครงการจะถูกระบุว่าถูกตัดออกจากร่างงบประมาณแล้ว แต่คำถามเรื่องความโปร่งใส การกำกับดูแล และทิศทางการใช้งบด้าน AI ของประเทศ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* คำให้สัมภาษณ์ของ น.ส.รักชนก ศรีนอก วันที่ 24 มิถุนายน 2569
* การประชุมและการติดตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570