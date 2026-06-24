ไหนใครว่าจุดไม่ติด! อย่าด้อยค่าพลังชาวใต้ ม็อบค้าน SEC–แลนด์บริดจ์ ปักหลักหน้าทำเนียบฯ ลั่นไม่กลับจนกว่าจะได้คำตอบ
แม้ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายในการอธิบายว่า กระแสคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ยังไม่สามารถจุดกระแสสังคมได้มากนัก แต่ภาพที่เกิดขึ้นบริเวณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 อาจกำลังสะท้อนข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่ง
เมื่อเวลา 13.00 น. กลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC Watch) กว่า 120 คน นำโดย นายสมบูรณ์ คำแหง และนายประสิทธิชัย หนูนวล รวมตัวกันบริเวณด้านข้างศาลกรมหลวงชุมพรฯ ถนนพระราม 5 ก่อนเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ที่กำลังถูกผลักดันโดยภาครัฐ
ผู้ชุมนุมระบุว่า สิ่งที่พวกเขากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ แต่เป็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล
ต่อมาเวลา 13.10 น. ตัวแทนกลุ่มได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแนวทางขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี โดยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการดำเนินงานควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านก่อนมีการตัดสินใจเชิงนโยบาย
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายทางการเมือง โดยมี น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ โฆษกพรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมารับหนังสือและหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ทั้งสองฝ่ายรับปากว่าจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปพิจารณาและผลักดันในช่องทางที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แกนนำผู้ชุมนุมยืนยันว่า สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการให้นายกรัฐมนตรีออกมาพบประชาชนด้วยตนเอง เพื่อรับฟังปัญหาและตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการแลนด์บริดจ์และ SEC อย่างตรงไปตรงมา
พร้อมกันนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะยังไม่ยุติการเคลื่อนไหว และจะไม่เดินทางกลับ จนกว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาพบและชี้แจงต่อประชาชนด้วยตัวเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นคำตอบต่อคำถามที่หลายคนเคยตั้งไว้ว่า กระแสคัดค้านแลนด์บริดจ์กำลังแผ่วลงจริงหรือไม่ เพราะแม้จะยังไม่ใช่ม็อบขนาดใหญ่ระดับหลายพันคน แต่การที่ประชาชนจากพื้นที่ภาคใต้เดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรมาปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาล ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีพลังและยังไม่จบลงง่าย ๆ
คำถามสำคัญจากนี้จึงอาจไม่ใช่ว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะเดินหน้าหรือไม่ แต่เป็นรัฐบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบได้มากเพียงใด
เพราะสำหรับชาวบ้านจำนวนไม่น้อย การพัฒนาไม่ควรหมายถึงเพียงตัวเลขการลงทุนหรือเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ แต่ต้องรวมถึงการรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วย
และอย่างน้อยที่สุด การชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้ กำลังส่งสารสำคัญไปถึงผู้มีอำนาจว่า อย่าด้อยค่าพลังของคนใต้ เพราะเรื่องแลนด์บริดจ์และ SEC ยังไม่ใช่ประเด็นที่ดับไฟได้ง่ายอย่างที่หลายฝ่ายเคยคาดคิด
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* กลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC Watch)
* ข้อมูลการชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล วันที่ 23 มิถุนายน 2569
เครดิตภาพ : อุบัติเมืองมลพิษแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง