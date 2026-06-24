7 วันรู้! "อรรษิษฐ์" ปลัด มท. ตั้ง กก.สอบโกงท้องถิ่น โยน ตร.ตรวจคลิปโยง รมช. แต่สังคมจับตาสาวถึงต้นตอหรือไม่
คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท กำลังกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของกระทรวงมหาดไทย หลังนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกำหนดกรอบเวลารายงานผลภายใน 7 วัน เพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมต่อขบวนการโกงสอบที่ถูกเปิดโปงโดย ป.ป.ช. และ บก.ปปป.
ขณะเดียวกัน กรณีคลิปเสียงหรือหลักฐานที่มีการพาดพิงบุคคลทางการเมืองและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ผู้บริหารกระทรวงระบุว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน โดยยังไม่สามารถด่วนสรุปความเชื่อมโยงใด ๆ ได้ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงการเอาผิดผู้เข้าสอบหรือขบวนการรับเงินช่วยสอบเท่านั้น แต่รวมถึงคำถามว่า หากมีการแก้ไขข้อมูลหรือแทรกแซงกระบวนการสอบได้จริง เหตุใดระบบตรวจสอบภายในจึงไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ต้น
นอกจากนี้ นายอรรษิษฐ์ ยังได้ลงนามคำสั่งให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหา
คดีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคดีโกงสอบธรรมดา แต่กำลังกลายเป็นบทพิสูจน์ว่า กระทรวงมหาดไทยจะสามารถสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้จริงหรือไม่ หรือสุดท้ายจะจบลงเพียงการลงโทษผู้ปฏิบัติการระดับล่างเท่านั้น
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
* ข้อมูลจาก ป.ป.ช. และ บก.ปปป.