อินฟลูสาวไม่ทน! ฟาดขนส่งสีแดง ต้องมีคนออกมารับผิดชอบเดี๋ยวนี้
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง "ปอนปัน ปุ้มมาริน" หรือ Pornpun Pummarin อินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการออนไลน์ ออกมาเผยแพร่คลิปแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาการจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่ง พร้อมเรียกร้องให้มีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์จำนวนมาก
เจ้าตัวระบุว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงกรณีเฉพาะราย แต่มีผู้เสียหายจำนวนมากส่งข้อมูลและหลักฐานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทขนส่งว่าสินค้าแตกหักหรือเสียหายระหว่างขนส่ง จนมีการตีกลับสินค้าไปยังต้นทาง
ปอนปันตั้งข้อสังเกตว่า สินค้าบางประเภท เช่น น้ำหอม ซึ่งมีการบรรจุและแพ็กอย่างรัดกุม กลับถูกแจ้งว่าแตกเสียหายเป็นจำนวนมากจนผิดสังเกต พร้อมระบุว่ามีผู้ประกอบการหลายรายร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้บริโภคที่ได้รับแจ้งว่าสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง ยืนยันให้บริษัทขนส่งนำสินค้ามาส่งปลายทางก่อน ไม่ควรอนุญาตให้ตีกลับสินค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบสภาพสินค้าและข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง
อินฟลูสาวยังกล่าวอ้างว่า มีกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสินค้าตีกลับในสภาพไม่ตรงกับสินค้าที่จัดส่งออกไป โดยภายในกล่องพบสิ่งของอื่นแทนสินค้าเดิม เช่น เสื้อผ้าเก่า ใบไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการสั่งซื้อ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
เจ้าตัวยืนยันว่า การออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ต้องการให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง และรับผิดชอบต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่
พร้อมกันนี้ ยังเปิดรับข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เสียหาย เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและผลักดันให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่ควรถูกปล่อยให้เงียบหาย เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจออนไลน์จำนวนมากทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่บริษัทขนส่งที่ถูกพาดพิงยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
News1 รายงาน
ที่มา : คลิปเผยแพร่ผ่านเพจ Pornpun Pummarin