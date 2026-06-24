สาวฝากถึง คนที่ตั้งใจสมัครงานภูเก็ต ให้คิดดีๆ เพราะเหตุนี้
กระแสปัญหาค่าครองชีพและที่พักอาศัยในจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ "Phuket Times ภูเก็ตไทม์" เผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่เดินทางเข้ามาหางานทำในจังหวัดภูเก็ต แต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาการหาที่พักอย่างหนัก จนต้องขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหาหอพักตลอดทั้งวัน
หญิงสาวรายดังกล่าวเล่าว่า หอพักในพื้นที่หลายแห่งเต็มเกือบทั้งหมด ขณะที่ห้องว่างที่ยังพอหาได้ส่วนใหญ่มีค่าเช่าอยู่ในระดับ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน และห้องพักที่มีสภาพดีหรืออยู่ในทำเลสะดวกแทบไม่เหลือให้เลือกแล้ว
นอกจากปัญหาราคาที่พักที่สูงขึ้นแล้ว ยังพบว่าการค้นหาห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์มีความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าของห้องหรือผู้ให้เช่า หลอกให้โอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้า ก่อนจะติดต่อไม่ได้ในภายหลัง สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่กำลังมองหาที่พักจำนวนไม่น้อย
เจ้าของเรื่องจึงฝากเตือนไปยังผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางมาสมัครงานหรือเริ่มต้นชีวิตการทำงานในจังหวัดภูเก็ต ให้ศึกษาข้อมูลเรื่องที่พักและค่าครองชีพอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเดินทางมา เพราะปัจจุบันไม่เพียงแต่หาที่พักยากขึ้นเท่านั้น แต่ค่าเช่ายังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด
ทั้งนี้ ปัญหาที่พักในจังหวัดภูเก็ตถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้แรงงานจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาหางานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนที่พักราคาประหยัดสำหรับแรงงานและผู้มีรายได้น้อยยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลจำนวนมาก โดยหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า ปัจจุบันค่าครองชีพในภูเก็ตสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าเช่าที่พักที่กลายเป็นภาระสำคัญสำหรับคนทำงานและผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในจังหวัดแห่งนี้
News1 รายงาน
เครดิตข้อมูล : Phuket Times ภูเก็ตไทม์