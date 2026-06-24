พี่ศรีมาแล้ว! จี้สอบ รบ.เนียนค่าไฟทางแฝงในบิลค่าไฟฟ้าประชาชน ส่อเข้าข่ายฉ้อโกงหรือไม่
ประเด็นค่าไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมร้อนแรงขึ้นอีกระดับ เมื่อ "ศรีสุวรรณ จรรยา" เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟส่องสว่างทางหลวงและไฟสาธารณะ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับมาเป็นเวลานาน
ศรีสุวรรณระบุว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบผ่านบิลค่าไฟฟ้า โดยไม่มีฐานกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเข้าข่ายการบริหารราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือไม่
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระแสสังคมตั้งคำถามถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ภายหลังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟส่องสว่างตามถนน ทางหลวง และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอาจถูกนำมารวมอยู่ในระบบต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนทั่วประเทศต้องร่วมรับภาระ
ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงต่อสาธารณะว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีที่มาอย่างไร และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณยังเรียกร้องว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าประชาชนถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมีการนำภาระของรัฐไปผลักให้ประชาชนรับผิดชอบโดยไม่ชอบ ควรมีมาตรการเยียวยาและคืนเงินให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่อง "ค่าไฟแพง" แต่เป็นคำถามสำคัญต่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการต้นทุนสาธารณูปโภคของประเทศ ว่าสุดท้ายแล้วใครควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ระหว่างภาครัฐหรือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า
News1 รายงาน
ที่มา : การยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของ ศรีสุวรรณ จรรยา และข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง