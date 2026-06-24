จบยาก! กต.สหรัฐลั่น ไม่อนุญาตให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางฮอร์มุซ แม้ทรัมป์ไปเซ็นข้อตกลงแล้วก็ตาม
24 มิถุนายน 2569 - นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ ที่เปิดทางให้อิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีการจัดทำข้อตกลงฉบับสุดท้ายระหว่างกรุงวอชิงตันและเตหะรานในอนาคตก็ตาม โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
คำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรในอ่าวอาหรับ เมื่อรูบิโอถูกถามถึงข้อเสนอและการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเขาระบุว่า "อิหร่านจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าผ่านทางได้" และย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ ไม่ใช่ทรัพย์สินของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ว่า รูบิโอเคยเตือนมาแล้วว่า หากอิหรันเดินหน้าแนวคิดการเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะทำให้การเจรจาทางการทูตกับสหรัฐฯ "เป็นไปไม่ได้" และถือเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกไม่อาจยอมรับได้ โดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าว "ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิง"
ความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านและโอมานหารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงแนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการบางประเภทสำหรับเรือที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว ส่งผลให้สหรัฐฯ ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างแข็งกร้าว ขณะที่หลายประเทศกังวลว่าอาจกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือและตลาดพลังงานโลก
ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับ โดยในภาวะปกติมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว 20% ของโลกถูกขนส่งผ่านเส้นทางดังกล่าว ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการควบคุมหรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่นี้ได้รับการจับตาจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด
ขณะที่แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะผลักดันการเจรจากับอิหร่านและข้อตกลงหยุดความขัดแย้งระยะ 60 วัน แต่ประเด็นเรื่องสิทธิในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในปมขัดแย้งสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* Reuters (21 พ.ค. 2569, 23 มิ.ย. 2569 และ 24 มิ.ย. 2569)
* The Guardian (23 มิ.ย. 2569)
* Times of India (24 มิ.ย. 2569)