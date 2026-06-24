ผู้นำอิสราเอล ลั่นเลิกพึ่งพาเสบียงอาวุธสหรัฐฯ ชี้สงครามกับอิหร่านยังไม่จบ
24 มิถุนายน 2569 - นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ประกาศว่าอิสราเอลจำเป็นต้องลดการพึ่งพาอาวุธและยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา พร้อมเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารได้ด้วยตนเองในอนาคต
เนทันยาฮูกล่าวระหว่างการแถลงข่าวด้านเศรษฐกิจว่า อิสราเอลจำเป็นต้อง "ปลดปล่อยตัวเองจากการพึ่งพาอาวุธของสหรัฐฯ" และต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตอาวุธภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ยังดำเนินอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อ้างอิงรายงานของ The Times of Israel และ Times of India เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569
ผู้นำอิสราเอลระบุด้วยว่า การเผชิญหน้ากับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคยังไม่สิ้นสุด แม้จะมีความพยายามผลักดันข้อตกลงและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมา โดยอิสราเอลยังคงต้องรักษาความพร้อมทางทหารเพื่อรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลเนทันยาฮูกับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังสหรัฐฯ เดินหน้าเจรจากับอิหร่านและผลักดันข้อตกลงลดความขัดแย้งในภูมิภาค ขณะที่อิสราเอลยังคงแสดงความกังวลต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน รวมถึงบทบาทของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะรานในเลบานอน ซีเรีย และพื้นที่อื่น ๆ ในตะวันออกกลาง
ก่อนหน้านี้ เนทันยาฮูเคยวิจารณ์ปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธบางรายการจากสหรัฐฯ ระหว่างสงครามในฉนวนกาซา โดยมองว่าอิสราเอลควรมีศักยภาพในการผลิตอาวุธที่จำเป็นได้เอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายจากต่างประเทศมากเกินไป
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* Times of India (24 มิ.ย. 2569)
* The Times of Israel (24 มิ.ย. 2569)
* Reuters (18 มิ.ย. และ 17 มิ.ย. 2569)
* The Guardian (24 มิ.ย. 2569)