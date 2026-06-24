สมชายคอนเฟิร์มอีก 1 จากฮั้วสว.สู่โกงสอบท้องถิ่น โกงสอบยัน รร.นายอำเภอ ปล่อยแบบนี้ประเทศรอวันล่มสลาย
"สมชาย แสวงการ" อดีตสมาชิกวุฒิสภา ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การทุจริตกำลังขยายตัวเป็นวงกว้างและฝังรากลึกจนกลายเป็น "วัฒนธรรมทุจริต" ของสังคมไทย
นายสมชาย ระบุข้อความว่า ปัจจุบันมีกรณีทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การโกงกินงบประมาณแผ่นดิน การทุจริตสอบท้องถิ่น การทุจริตสอบโรงเรียนนายอำเภอ การทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการฮั้วเลือก ส.ว. ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่กำลังลุกลามในหลายระดับ
อดีต ส.ว. ผู้นี้ยังแสดงความกังวลว่า หากปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลโดยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ ระบบการเมือง และกระบวนการยุติธรรมอาจถูกบั่นทอนลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบในหลายโครงการของภาครัฐ รวมถึงกรณีการสอบคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย
นายสมชายทิ้งท้ายด้วยข้อความว่า "คนชั่วลอยนวล ประเทศนี้รอวันล่มสลาย" พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมและรักษาหลักนิติธรรมของประเทศ
News1 รายงาน
ที่มา : เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ