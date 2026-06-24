ปธน.อิหร่าน ย้ำชัด ถ้าไม่มีขีปนาวุธ อิหร่านจุดจบเดียวกับกาซา ใครก็หยุดโครงการนี้ไม่ได้
24 มิถุนายน 2569 - ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน (Masoud Pezeshkian) ของอิหร่าน กล่าวระหว่างการเยือนประเทศปากีสถานว่า อิหร่านจะไม่เจรจาหรือยอมจำกัดขีดความสามารถด้านขีปนาวุธ โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันประเทศ และไม่อยู่ในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่อิหร่านทำร่วมกับสหรัฐฯ แต่อย่างใด
เปเซชเคียนกล่าวว่า "หากขีปนาวุธที่เรามีไว้เพื่อการป้องกันประเทศไม่มีอยู่จริง อิสราเอลและสหรัฐฯ คงจัดการอิหร่านไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซา" พร้อมยืนยันว่าไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด อิหร่านจะไม่เปิดเจรจาเกี่ยวกับศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของตน
รายงานของ Times of India เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ระบุว่า ผู้นำอิหร่านแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า โครงการขีปนาวุธจะไม่ถูกนำเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐฯ ในอนาคต และถือเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาค
ขณะที่สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ว่า การเดินทางเยือนปากีสถานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งปากีสถานมีบทบาทช่วยประสานการเจรจา โดยทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าสู่การเจรจาขั้นต่อไปภายในระยะเวลา 60 วัน
ด้าน Associated Press (AP) รายงานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการเจรจาบางประเด็นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ แต่ยังคงมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ และประเด็นด้านความมั่นคงหลายเรื่องยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะเรื่องขีปนาวุธที่อิหร่านยืนยันว่าจะไม่ยอมต่อรอง
ทั้งนี้ จุดยืนล่าสุดของประธานาธิบดีเปเซชเคียน สะท้อนให้เห็นว่า แม้อิหร่านจะเปิดช่องสำหรับการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐฯ แต่ประเด็นขีปนาวุธยังคงเป็น "เส้นแดง" ที่รัฐบาลเตหะรานไม่ยอมให้มีการต่อรองภายใต้เงื่อนไขใด ๆ
News1 รายงาน
อ้างอิง :
* Times of India (24 มิ.ย. 2569)
* Reuters (23 มิ.ย. 2569)
* Associated Press - AP (24 มิ.ย. 2569)