ป.ป.ช. รับลูกคดีเขากระโดง? เสรีพิศุทธ์ขอสอบผู้บริหารมหาดไทยทั้งสาย
คดีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองและกฎหมายอีกครั้ง หลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการตั้งองค์คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีร้องเรียนกล่าวหา นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน ในข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีคำพิพากษาของศาลหลายแห่งถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลปกครองกลาง ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับสถานะของที่ดินบริเวณเขากระโดง แต่กลับยังไม่มีการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องตามที่มีการร้องเรียน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังเปิดเผยว่า ตนได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้มีการตั้งคณะพนักงานไต่สวนเพื่อดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน ในข้อกล่าวหาร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
คำร้องดังกล่าวระบุว่า การไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของบุคคลและนิติบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่พิพาท อาจเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและกิจการขนาดใหญ่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขณะเดียวกัน ยังมีการกล่าวถึงกรณีของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าควรได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายเช่นเดียวกัน
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เห็นว่าคำร้องทั้งสองกรณีมีเนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงเกี่ยวเนื่องกัน จึงได้เสนอให้เลขาธิการ ป.ป.ช. พิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีคำสั่งรวมสำนวนทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน และดำเนินการไต่สวนไปพร้อมกัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ป.ป.ช. ยังไม่มีการเปิดเผยผลการพิจารณาหรือข้อสรุปในคดีดังกล่าว โดยทุกฝ่ายที่ถูกพาดพิงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ และมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
คดีเขากระโดงจึงยังคงเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่สังคมจับตามอง ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างไร ท่ามกลางข้อถกเถียงที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
NEWS1 รายงาน