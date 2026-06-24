ด่วน!พี่เสก ได้รับอิสรภาพ พักโทษชั่วคราว กลับสู่ครอบครัวและแฟนเพลงมาต้อนรับล้นหลาม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินดี เมื่อ “เสก โลโซ” หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ศิลปินร็อกชื่อดังของไทย ได้รับการพักโทษชั่วคราวและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ หลังใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 1 เดือน 3 วัน ท่ามกลางการต้อนรับจากครอบครัว คนใกล้ชิด และแฟนเพลงจำนวนมากที่เดินทางมารอพบอย่างเนืองแน่น
การปล่อยตัวครั้งนี้มีขึ้นที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเสก โลโซ ปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนและผู้ที่มารอให้กำลังใจ ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและแฟนคลับที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
เจ้าตัวเปิดใจว่า วันนี้ถือเป็นวันที่รอคอยมาตลอด 1 ปี 1 เดือน 3 วัน พร้อมยอมรับว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำได้มอบบทเรียนสำคัญให้กับชีวิต ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน และมีสติมากขึ้นกว่าเดิม โดยตลอดเวลาที่อยู่ภายในเรือนจำได้ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการพักโทษชั่วคราว เสก โลโซ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยมีการติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM เพื่อติดตามตัวตามมาตรการที่กำหนด
บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำเต็มไปด้วยเสียงให้กำลังใจจากแฟนเพลงที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ บางคนถือป้ายข้อความต้อนรับ ขณะที่หลายคนต่างแสดงความดีใจที่ได้เห็นศิลปินคนโปรดกลับสู่อิสรภาพอีกครั้ง
การกลับมาของ “เสก โลโซ” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่แฟนเพลงจำนวนมากเฝ้ารอคอย และจับตาว่าเส้นทางชีวิตหลังจากนี้ของศิลปินร็อกระดับตำนานจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรในอนาคต
NEWS1 รายงาน