จับโป๊ะ ผู้สอบได้อันดับ 1 ตั้งข้อสังเกต ใบโกงข้อสอบพบเลขตรงกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ.กระบี่
กระแสติดตามคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อมูลที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการขยายผลคดี จนเกิดข้อสังเกตใหม่เกี่ยวกับผู้ที่สอบได้คะแนนระดับสูงในการสอบครั้งดังกล่าว
ประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่โดย ชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย ซึ่งนำภาพเอกสารที่อ้างว่าพบจากการตรวจค้นในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมาเผยแพร่ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เข้าสอบที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว
จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ มีการอ้างว่าเมื่อนำเลขประจำตัวสอบดังกล่าวไปตรวจสอบและเปรียบเทียบกับข้อมูลผลสอบ พบว่าหมายเลขดังกล่าวอาจตรงกับผู้สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของการสอบ และปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ภาพแสดงความยินดีจากหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงข้อมูลผลการสอบที่ระบุว่าผู้สอบรายดังกล่าวได้รับคะแนนในระดับสูงมาก จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ และมีการตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือพนักงานสอบสวนออกมายืนยันว่า บุคคลที่ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่อย่างใด ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ยังเป็นเพียงข้อสังเกตและการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า หากข้อมูลดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในคดีจริง ก็อาจเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หน่วยงานสอบสวนต้องนำมาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกกล่าวถึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีผลการสอบสวนหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
หมายเหตุ : ข้อมูลและข้อสังเกตในข่าวนี้อ้างอิงจากการเผยแพร่ของ ชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย และการแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานสอบสวนอย่างเป็นทางการ
News1 รายงาน